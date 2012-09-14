Семьи погибших и пострадавшие при крушении Ан-28 получат до 300 тысяч

{1-} ФГУ «Петропавловск-Камчатское авиапредприятие», которому принадлежал разбившийся на Камчатке Ан-28, выплатит семьям погибших по 100 тыс. рублей.

«Получить выплаты в размере 100 тыс. рублей семьи погибших и пострадавших смогут с 15 сентября», - и.о. директора предприятия Николай Плутов сообщил ИТАР-ТАСС.

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По распоряжению губернатора Владимира Илюхина семьям погибших из краевого бюджета будет выплачено по 200 тыс. рублей. Семьи пострадавших получат по 100 тыс рублей. Родственникам пострадавших и погибших при крушении также будут перечислены средства, поступающие на специальный счет, открытый для пожертвований.

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Ранее «Главред» сообщал, что Ан-28 12 сентября выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту находились 14 человек, включая двух пилотов и 12 пассажиров, среди которых двое детей. Воздушное судно столкнулось с сопкой Пятибратка, не долетев до пункта назначения 10 км. Десять человек, включая пилотов и четырехлетнюю девочку, погибли.

Также напомним, что 24-летняя Светлана Зверева, которая попала список погибших пассажиров и членов экипажа при крушении самолета Ан-28 на севере Камчатки, опубликованный некоторыми российскими СМИ, оказалась живой.

фото: 1tv.ru

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