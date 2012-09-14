В Одессе совершено покушение на бизнесмена

{1-} В четверг, 13 сентября, утром в Одессе было совершено покушение на убийство 50-летнего замдиректора ОАО «Зевс».

Об этом со ссылкой на руководителя пресс-центра облуправления внутренних дел Владимира Шаблиенко сообщает «Думская».

По его словам, неизвестный стрелял в руководителя из травматического оружия, когда тот совершал утреннюю пробежку в парке Шевченко.

Инцидент произошел в 8:20. Представитель фирмы получил рваную рану виска. Угрозы его жизни нет. Нападавший с места происшествия скрылся.

Следственный отдел Приморского РОВД одесской милиции возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 15 и частью 1-й статьи 115-й УК Украины — «покушение на умышленное убийство». Ведется розыск преступника.

Ранее «Главред» сообщал, что на днях Киевский райсуд Одессы огласил приговор по одному из самых резонансных дел. 69 лет за решеткой — столько в сумме получили 9 участники банды Большого дракона , похищавших людей с целью выкупа.

фото: ua-reporter.com

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