Фото обнаженной Кейт Миддлтон признали настоящими

Подлинность фотографий, на которых жена герцога Кембриджского Уильяма Кэтрин изображена топлесс, признана Букингемским дворцом.

Об этом 14 сентября сообщило агентство France Press со ссылкой на источник в резиденции британских монархов, информирует Корреспондент.

На предмет подлинности снимки, сделанные папарацци в минувшем месяце во время отдыха четы на юге Франции в Провансе изучала специальная группа экспертов, нанятая британским королевским Сент-Джеймсским дворцом.

Фото с герцогиней опубликовал французский журнал Closer. На них Кэтрин у бассейна снимает верхнюю часть купальника.

На прошлой неделе папарацци пытались предложить фото для публикации в британских СМИ, однако те отказались, и снимки взял французский журнал, разместивший их под рубрикой Мировой эксклюзив. Королевский двор Великобритании осудил публикацию добытых таким образом частных фотографий герцогини.

Как ранее писал Главред, это не первый громкий скандал подобного рода с молодыми членами британской королевской семьи. В августе весь мир обошли фотографии, снятые на частной вечеринке в американском Лас-Вегасе, где младший брат Уильяма, принц Гарри запечатлен абсолютно голым в компании неизвестной женщины.

фото: скрин-шот страницы purepeople.com

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