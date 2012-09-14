На выходных в Украине будет тепло и местами дождливо

{1-} В субботу, 15 сентября, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, во второй половине дня местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +24...+26 градусов.

Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщают «Українські новини».

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем кое-где с грозой, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +14...+23 градуса.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +4...+9 градусов, днем +10...+15 градусов.

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В Моршине временами дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +16...+18 градусов.

В Трускавце временами дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +16...+18 градусов.

В Сваляве ночью местами кратковременный дождь, днем временами дождь, температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +18...+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, во второй половине дня местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+14 градусов, днем +19...+27 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, во второй половине дня местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+16 градусов, днем +22...+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +23...+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +9...+16 градусов, днем +23...+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +23...+30 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +15...+18 градусов, днем +24...+26 градусов.

14 сентября температура воды в Черном и Азовском морях +20...+21 градус, в Днепре возле Киева +17 градусов.

фото: stihi.ru

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