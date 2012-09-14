Опубликовано видео страшного ДТП с украинцами в Польше

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После страшного ДТП в Лодзском воеводстве Польше, случившегося 13 сентября, трое украинцев находятся в польской больнице в тяжелом состоянии остаются в тяжелом состоянии.

Через сутки после аварии становятся известны новые подробности, сообщает ТСН.

Полиция установила, что оба водителя, которые попали в ДТП – украинец, который был за рулем микроавтобуса, и поляк, управлявший грузовиком, были трезвы.

Все пассажиры из Украины – это строители, которые легально работают на строительстве одного из отрезков автострады в Лодзком воеводстве. Именно факт ремонта автострады сыграл решающую роль в этой аварии.

Как ранее писал Главред, на скользкой дороге, в дождь, водитель микроавтобуса не выбрал безопасную скорость и потерял контроль над автомобилем на изгибе трассы. В результате микроавтобус вылетел на встречную и столкнулся с грузовиком.

В микроавтобусе находились 9 украинских заробитчан. В аварии погиб 50-летний мужчина. Двух пассажиров микроавтобуса уже выписали из больницы.

фото, видео: ТСН

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