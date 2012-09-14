Дело об убийстве студента Индыло дораследовали, но нового мало

14 сентября 2012, 15:27

{1-}Прокуратура завершила доследование уголовного дела о смерти студента Игоря Индыло в милиции.

Об этом сообщил адвокат родителей студента Александр Заруцкий, передают "Украинские новости".

Как сообщалось ранее, 14 мая Апелляционный суд Киева направил уголовное дело против участкового инспектора Шевченковского райуправления милиции Киева Сергея Приходько и милиционера Сергея Коваленко, обвиняемых в превышении служебных полномочий при задержании Индыло, в прокуратуру Деснянского района Киева на дораследование.

От черепно-мозговой травмы в камере предварительного заключения Индыло в милиции умер.

Прокуратура передала материалы дела на ознакомление Заруцкому.

По словам адвоката, доследование фактически не выявило никаких новых существенных обстоятельств по делу.

В частности, не были допрошены дополнительные свидетели, а проведенная дополнительная экспертиза так и не дала четкого ответа на вопрос, в результате чего Индыло получил травму головы, а также из-за чего в желудке парня оказался сгусток крови.

Заруцкий видит единственный позитив доследования в том, что следствие официально признало, что Коваленко, дежуривший в управлении милиции, не принял мер для своевременного вызова медиков, для оказания помощи Индило.

Как ранее сообщал «Главред», в мае 2010 года в Шевченковском райуправлении милиции Киева умер 20-летний студент Игорь Индыло. 28 мая прошлого года в связи с его гибелью прокуратура столицы возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками милиции. Дело возбуждено по ст. 365 Уголовного кодекса, санкция по которой предусматривает лишение свободы до 10 лет.

21 марта 2012 года начался апелляционный процесс по делу погибшего два года назад в Шевченковском РУВД столицы студента Игоря Индыло.

Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы на приговор сотрудникам милиции, обвиняемым в служебной халатности, которая привела к смерти студента Игоря Индыло. По решению суда первой инстанции один из милиционеров был освобожден по амнистии, а второй приговорен к пяти годам лишения свободы, с отсрочкой приговора на два года. Представители потерпевшей стороны недовольны этим решением и требуют передать дело на дополнительное расследование.

Фото:Сегодня

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