В России военные нечаянно обстреляли из минометов школу

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В городе Буйнакске (республика Дагестан, РФ), 13 сентября в ходе проводившейся с 5 сентября в Буйнакском районе контртеррористической операции, три 120-миллиметровые минометные мины упали на территорию школы-интерната.
Инцидент произошел из-за ошибки командира взвода, сообщают Вести.RU со ссылкой на результаты доследственной проверки, которую провело Главное военное следственное управление Следственного комитета России.
Установлено, что в 5 часов 20 минут 13 сентября при передаче команды командиру взвода командир миномета перепутал основное направление огня. Это привело к изменению направления стрельбы на 800 метров. Подразделение Минобороны проводило корректировку огня, а школа располагается на окраине города.
В результате 120-миллиметровые минометные мины упали на территорию школы-интерната №3 в Буйнакске, расположенной на Лесной улице. Один из упавших снарядов разорвался, второй нет. В это время в интернате находились сотрудники учебного заведения и дети. По счастливой случайности никто не пострадал, но поврежден высоковольтный кабель и в здании интерната выбиты все стекла с первого по третий этаж.
Как ранее писал Главред, 8 сентября в Дагестане разбился боевой вертолет Ми-35, который сопровождал военную колонну.
Причиной катастрофы стало столкновение с горой во время перелета через перевал. Все три члена экипажа, которые находились на борту вертолета, погибли.
Министерство обороны РФ объявило, что полеты Ми-35 приостановлены до окончательного установления причин инцидента.
По предварительным данным, вертолет с земли не обстреливали.
фото: vesti.ru
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