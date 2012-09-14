Мать Саши Поповой назвала мучителя дочери зверем

{1-} Сегодня, 14 сентября, в Николаеве состоялось предпоследнее заседании суда по делу Саши Поповой. На суде выступила мать пострадавшей Алла Гудзь.

Ее выступление было кратким, но очень эмоциональным. Она назвала подсудимого Александра Косинова зверем.

"Таким людям не место в нашем обществе. Обыкновенный зверь. А зверь должен сидеть в клетке", - сказала она, пишут Novosti-N .

Между тем, прокурор считает, что подсудимый умышленно и с особым цинизмом совершил нападение на Александру Попову, поэтому преступление следует квалифицировать как убийство, недоведенное до конца по независящим от подсудимого причинам. Также прокурор объявил, что во время следствия у Косинова был обнаружен синдром зависимости от алкоголя. Но хронических и психических отклонений у него нет, поэтому он мог отдавать отчет своим действиям. Прокурор также подтвердил, что в ходе следствия смягчающих обстоятельств обнаружено не было. Как отягчающее обстоятельство стоит признать то, что Косинов был в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, он обвиняется в оконченном покушении на умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений и краже личного имущества (телефона). Прокурор считает, что Косинова необходимо изолировать от общества путем лишения свободы по ч. 2 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 сроком на 15 лет и по ч.1 ст. 185 сроком на три года. А также удовлетворить иски затрат больницы на лечение в сумме 9 тыс. 361 грн., также затраты матери Саши на лечение дочери — 9 361 грн. 22 коп., судебные издержки также возложить на Косинова.

Между тем, адвокат обвиняемого в избиении девушки Светлана Гузловенко заявила, что ее подзащитный Косинов не отрицает своей вины по ч.1 ст. 185 и обязательно должен понести наказание.

Однако защитник не согласилась, что Косинов покушался на жизнь Саши из хулиганских мотивов и считает, что вина по этой части не доказана. Она считает, что показания подсудимого отличаются последовательностью и постоянством и говорит, что ему нужно вместо ч. 2 ст. 15 инкриминировать ч. 1 ст. 121. Адвокат ссылалась на показания свидетелей Богушинсткой, Нос и Кристофи, которые утверждали, что действия Косинова совершались быстро, ссора и избиение заняли около пяти минут.

Читайте по теме: Свидетели рассказали, как на их глазах избивали Сашу Попову

Гузловенко также отметила, что Саша Попова сама была в состоянии алкогольного опьянения, требовала ей не принадлежащие вещи, а после отказа их получить стала угрожать знакомствами в милиции и употреблять нецензурные слова. Именно этими действиями она спровоцировала Косинова. Потерпевшая сама к нему подошла.

"Если бы она была девочкой умной, то не подходила бы к Косинову", - сказала адвокат.

Она также отметила, что нельзя квалифицировать действия подсудимого как убийство, не доведенное до конца, — если бы у Косинова были такие намерения, он бы убил девушку. В качестве смягчающих обстоятельств она сказала, что у подсудимого болеющий маленький ребенок, а также жена и бабушка, которые находятся на иждивении.

Читайте по теме: Николаевский садист избил Сашу Попову из-за сумки

То, что подсудимый вину не признал, адвокат назвала неправдой. Также она считает, что возмещение материального ущерба Косинов должен возместить, однако сумма морального ущерба слишком большая, которую он выплатить не сможет, так как находится в заключении.

Подсудимый Косинов сказал только два слова: "Поддерживаю защиту".

Судья объявил в заседании перерыв до 17 сентября. В понедельник Косинову зачитают приговор.

ак ранее писал Главред, 13 сентября Саше Поповой, жестоко избитой садистом в ночь с 9 на 10 марта в парке Николаева, сделали операцию на челюсти в отделении челюстно-лицевой хирургии Николаевской областной больницы.

фото: novosti-n

Новости по теме:

Подсудимый по делу Саши Поповой не может объяснить, почему избил ее

Садист, избивший Сашу Попову, извинился за причиненную боль



Садист, избивший Сашу Попову, психически здоров, но любит выпить



Мать спросила садиста, где белье и колготки Саши Поповой

Жертве садиста Саше Поповой сделали операцию



