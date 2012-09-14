В Украину придут новые вирусы гриппа

{1-}В Украину в эпидемическом сезоне 2012-2013 годов придут новые вирусы гриппа, а также А/Н1N1, более известный как «свиной грипп», сообщили в пресс-службе Минздрава.

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По данным пресс-службы, ожидается, что это будет новый штамм вируса А (H3N2) под названием «Виктория», а также новый для Украины штамм вируса гриппа B под названием «Висконсин».

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Такие данные приводит Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского. Также специалисты института не исключают, что возможна циркуляция вируса гриппа А/Н1N1(Калифорния)2009.

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Также Минздрав рекомендует уже сейчас проводить прививки, особенно тем гражданам, которые относятся к группам риска во избежание осложнений и возможных летальных случаев.

В министерстве также напомнили, что к группе риска относятся: ВИЧ-инфицированные лица, болеющие сахарным диабетом, лейкемией, имеющие хронические заболевания печени, астму, поражения почек, заболевания легких, сердечно-сосудистой системы.

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