На Донбассе перевернулся автобус с молдаванами: есть пострадавшие

14 сентября, в Мариуполе около двух часов ночи перевернулся автобус с молдованами.

Водитель Mercedes Vita, который следовал транзитом в Молдову, не справился с управлением на крутом повороте на улице Набережной и врезался в разделительный бордюр. От удара микроавтобус отлетел в парапет, перевернулся и приземлился на крышу, пишет ilich.in.ua.

Как утверждают очевидцы, в салоне Mercedes Vita было четыре человека. Они возвращались в Молдову из России. В результате ДТП травмированы водитель и пассажир, находившийся на переднем сидении.

По информации медиков, пострадавшие – жители города Кишинева. С места аварии кареты "скорой" доставили в больницу с травмами головы 23-летнего парня и 45-летнего мужчину. Последний тяжело ранен – наряду с закрытой черепно-мозговой травмой он получил ушиб головного мозга.

В настоящее время по факту ДТП ведется следствие.

Начальник отделения профилактики Мариупольского отдела ГАИ Ядвига Дранович заявила: "Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, что повлекло дорожно-транспортное происшествие", - сказала она.

Напомним, 13 сентября в Польше на территории Лодзинского воеводства произошло ДТП .

В микроавтобусе находились 9 украинских заробитчан. В аварии погиб 50-летний мужчина. Двух пассажиров микроавтобуса уже выписали из больницы.

Фото: 0629.com.ua

Новости по теме:

Под Киевом столкнулись микроавтобус и две легковушки: опубликованы фото



Опубликовано видео страшного ДТП с украинцами в Польше



В Греции разбился автобус с российскими туристами: 4 погибших, 30 раненых

