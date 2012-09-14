На Прикарпатье загорелся поезд

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На Прикарпатье возле села Братковцы Тысменицкого района в пассажирском пригородном поезде произошел пожар.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС в области.
По данным ведомства, пожар начался в 15:40 в дизельном тепловозе, а впоследствии пламя перекинулось на один из вагонов.
Была проведена эвакуация пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет.
Из Ивано-Франковска за гражданами прибыл автобус МЧС и доставил их в город.
В 16:25 подразделения МЧС локализовали пожар. Ликвидация возгорания продолжается.
К работам привлечены 3 автоцистерны МЧС и пожарный поезд «Укрзализныци».
фото: podrobnosti.ua
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