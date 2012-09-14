Для садиста, избившего Сашу Попову, просят 15 лет тюрьмы

{1-}Приговор по делу Саши Поповой должны огласить 17 сентября. Прокуратура просит для подсудимого Александра Косинова 15 лет заключения.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, 14 сентября, Ленинский районный суд Николаева завершил судебное следствие по уголовному делу, возбужденному «по факту совершенного покушения на убийство Александры Поповой».

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Между тем, защитник обвиняемого Светлана Гузловенко не согласилась, что Косинов покушался на жизнь Поповой из хулиганских мотивов и считает, что вина по этой части не доказана. Она считает, что показания подсудимого отличаются последовательностью и постоянством и говорит, что ему нужно вместо ч. 2 ст. 15 инкриминировать ч. 1 ст. 121. Адвокат ссылалась на показания свидетелей Богушинсткой, Нос и Кристофи, которые утверждали, что действия Косинова совершались быстро, ссора и избиение заняли около пяти минут.

Мать Саши Поповой назвала мучителя дочери зверем

Во время судебных прений государственный обвинитель - прокурор отдела прокуратуры области Анна Брек - заявила, что преступный умысел не был доказан до конца по причинам, не зависящим от воли подсудимого.

По ее словам, имеются обстоятельства, отягчающие наказание, - тяжкие последствия, нанесенные преступлением, а также состояние алкогольного опьянения, в котором находился подсудимый на момент совершения преступления. Государственное обвинение требует признать подсудимого Александра Косинова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 (совершенное покушение на преднамеренное убийство из хулиганских побуждений) и ч. 1 ст. 185 (тайное похищение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины, и по совокупности преступлений окончательно назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы. Кроме того, прокуратурой Николаевской области заявлен к подсудимому гражданский иск о возмещении расходов заведения здравоохранения на стационарное лечение потерпевшей от преступления на сумму 9 361,22 грн.

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Также государственное обвинение поддерживает иск, заявленный матерью Поповой, о возмещении материальных расходов. Мать и адвокат девушки поддержали позицию прокуратуры. «Коллегия судей удалилась в совещательную комнату. Приговор должен быть оглашен в понедельник, 17 сентября», - сообщили в ГПУ.

Напомним, 9 марта в Николаеве Александр Косинов жестоко избил 18-летнюю Сашу Попову. В больницу девушку доставили с тяжкими телесными повреждениями: черепно-мозговой травмой с отеком головного мозга, разрывом легких, переломом костей носа и челюстей, переломом грудины и ребер.

Более 60 дней она пролежала в коме в Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи.

фото: novosti-n

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