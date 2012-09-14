Опубликованы фото шикарных автомобилей украинских VIPов, снятые в Монако

В Монако засняли шикарные автомобили богатых украинцев.

Так, на улицах Монако был замечен автомобиль городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Первый автомобиль – Wiesmann MF Coupe ему подарили друзья на 50-летие.

Стоимость такого подарка стартует с отметки 170 000 евро, а до 100 км/ч псевдо-ретрокар разгоняется менее чем за 5 с. Под капотом — мотор мощностью 325 л.с. В Монако машина харьковского мэра замечена не в первый раз и, видно, не в последний, пишет autogespot.com .

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Видели на улицах Монако и Ferrari FF и известного киевского миллионера Игоря Воронова, который занял 101 место в рейтинге самых богатых украинцев от Фокуса. Это первый полноприводный суперкар в истории итальянского бренда. В Украине он стоит 308 300 евро.

Главному птицеводу страны Юрию Косюку (владелец брендов «Наша ряба», Сертифицированный Ангус, Фуа Гра и Легко!) принадлежит Lamborghini Murcielago.

Автомобиль имеет 640-сильный двигатель и стоит порядка $400 000.

Также был замечен уникальный удлиненный «кубик» (Mercedes-Benz G55), который, похоже, встречается в Монако чаще, чем на родине. Стоит он порядка 200 тысяч евро.

На камеру фотографам в Монако попадались и другие автомобили с украинскими номерами (Ferrari, Rolls-Royce и Porsche), о владельцах которых ничего неизвестно.

Фото: autogespot.com

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