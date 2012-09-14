В Британии нашли первый в мире цветной фильм

Сотрудникам британского музея СМИ и технологий в Брадфорде обнаружили в архивах самые первые цветные кинокадры в истории. Пленки, датированные 1901-1902 годами, были вскоре оцифрованы и выложены в Интернет. Это поистине историческое открытие, считают киноманы.

До этого самые старые цветные кадры были датированы 1909 годом. Исходя из последнего открытия британских исследователей, "красочное" кино снимали уже в 1901 году, а запатентован этот процесс был и вовсе в 1899 году британским фотографом и кинематографистом Эдвардом Реймондом Тернером. Отныне именно его короткие зарисовки из жизни рядовых англичан начала прошлого века считаются самым первым цветным кинопроизведением в истории. В своем фильме британец снял собственных детей, играющих с подсолнухами, и их попугая, сообщает Вести.ру.

Каждая сцена из фильма британца снималась поочередно на три пленки, на каждую из которых был наложен свой светофильтр – красный, зеленый и синий, соответственно. При совмещении они давали цветное изображение.

К сожалению, сам автор результата своего труда так и не увидел – фотограф умер в 1902 году, не успев закончить работу над фильмом. Картина мастера была восстановлена с помощью современных компьютерных технологий.

Сотрудникам Национального музея СМИ и технологий, работавшим над восстановлением пленок, фактически пришлось домысливать за Тернера его концепцию: картина фотографа снималась на черно-белую пленку, и сотрудникам фонда пришлось серьезно попотеть над каждым кадром, чтобы понять, с помощью какого из фильтров их воспроизвести.

Видео: youtube.com