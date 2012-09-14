«Динамо» уверенно обыграло «Карпаты»: видео голов

{1-}В Киеве сегодня, 14 сентября, начался 9-й тур чемпионата Украины, в котором встречались «Динамо» и львовские «Карпаты». Победу в этой встрече одержали динамовцы.
«Динамо» - «Карпаты» 3:1
Голы: Идейе, 33, Кранчар, 57, 63 - Лукас, 73 (с пен.)
«Динамо» (К): Коваль, Данило Силва, Михалик (Бетао, 67), Хачериди, Тайво, Велозу, Кранчар, Гусев (Милевский, 61), Раффаэль, Дуду (Богданов, 46), Идейе
«Карпаты»: Богатинов, Ощипко (Кополовец, 79), Пучковский (Кения, 55), Балажиц, Пластун, Ксенз (Штилич, 46), Худобяк, Ткачук, Озаркив, Даушвили, Лукас
фото: видео: ua-football.com
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