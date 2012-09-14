В ДТП на Харьковщине пострадали более 15 человек

{1-}В Харьковской области примерно в 18.05 произошло ДТП с участием рейсового автобуса Харьков-Чугуев "Богдан" и джипа "Suzuki Grand Vitara", пострадали более 15 человек, сообщается на сайте "Главное".

На место происшествия прибыли пять бригад скорой помощи, пожарная машина и сотрудники Госавтоинспекции.

По данным СМИ, ДТП произошло на границе Харьковского и Чугуевского районов области, возле АЗС "Marshal". Автобус следовал по закрытому участку дороги, на которой недавно уложен асфальт, автомобиль Suzuki выезжал на этот же участок трассы.

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Как рассказывают очевидцы ДТП, после столкновения, у Suzuki был смят весь правый бок, у автобуса сильно пострадала передняя часть. Автобус врезался в стелу с ценами АЗС.

"Я видел, как через лобовое стекло автобуса вылетел пассажир. У водителя, скорее всего, сломана нога, еще одна девушка не могла сесть... Жертв не было", - цитирует издание слова очевидца, который отметил, что проезжавшие мимо автомобили останавливались и водители спешили оказать помощь пострадавшим.

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Напомним, 12 сентября, под Харьковом грузовик "ГАЗель" раздавил ВАЗ "Lada Kalina", погибли два человека. Мужчина 1975 года рождения и 3-месячный ребенок – пассажиры легкового автомобиля.

Авария произошло 11 сентября, вечером на 640 км трассы "Киев-Харьков-Должанский".

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