У Табачника подготовили новые правила приема в вузы

{1-}Министерство образования намерено до 15 октября зарегистрировать в Минюсте новые правила приема в высшие учебные заведения в 2013 году.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента высшего образования, начальник отдела информационно-аналитической работы Минобразования Николай Фоменко во время круглого стола по итогам нынешней вступительной кампании, передает УНИАН.

По его словам, министр образования Дмитрий Табачник подписал приказ о создании рабочей группы, которая будет работать над условиями приема в высшие учебные заведения в 2013 году.

В новых правилах приема будут учтены те позиции, которые в этом году могли двояко трактоваться. В частности, планируется более детально расписать процедуру зачисления абитуриентов – сказал Фоменко.

Он также сообщил, что с декабря обновленные условия приема должны появиться на сайтах вузов. В целом же кардинальных изменений в новых условиях приема не будет.

По его убеждению, нынешняя вступительная кампания прошла успешно, а работа системы электронного поступления абсолютно оправдала себя.

Директор департамента также отметил, что с 2 января 2013 года начнется регистрация на сдачу тестов внешнего независимого оценивания, которое в следующем году пройдет с 3 по 27 июня. Он сообщил, что ВНО-2013 будет состоять из 11 тестов – добавят проверку знаний по мировой литературе.

Ожидается, что ориентировочное количество поступающих в 2013 году составит около 315 тысяч.

фото: osvita.ua

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