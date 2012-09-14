Семин о матче с «Карпатами»: Инициативу мы не отдавали

Главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин остался доволен игрой своей команды в матче с «Карпатами» (3:1), несмотря на то, что из сборных все футболисты вернулись только накануне, сообщает «Террикон».

- Так ситуация сложилась в игре, что хорошо подключался справа Силва, немного хуже это было на фланге Тайво, - заявил Семин в интервью каналу «2+2». - Нам всем было достаточно сложно. Только вчера все собрались вместе, кто возвращался из национальных команд. Не провели даже одной тренировки. Мы добились необходимо результата, поэтому все молодцы. Дали сыграть двум игрокам, которым не хватало игровой практики.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: «Динамо» уверенно обыграло «Карпаты»: видео голов

- Почему Тайе Тайво сегодня так мало участвовал в атакующих действиях?

- Потому что его фланг был «закрыт» и у Тайво не было возможностей, которые имел Силва.

- Как оцените действия Богданова?

- Неплохо вышел, сделал достаточно большой объем работы.

- Специально отдали инициативу во втором тайме?

- Никакую инициативу мы не отдавали. Сложилась так ситуация, что у «Карпат» было два момента около наших ворот, но мы создали у чужих значительно больше.

фото: dynamo.kiev.ua

Новости по теме:

Тренер «Динамо»: соперники нам хорошо знакомы

Семин: Команды из Бундеслиги никогда не играют слабо