На Черкасчине прокурор умудрился попасться на взятке в 100 тыс. долл.

В Черкасской области представитель прокуратуры попался на взятке в размере 100 тыс. долл. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе СБУ, частный предприниматель обратился к прокурору с заявлением о том, что его конкуренты незаконно завладели его имуществом на основании поддельного решения суда. Представитель прокуратуры пообещал решить этот вопрос и возбудить соответствующее уголовное дело за материальное вознаграждение в сумме 100 тыс. долл. 24 июля этого года сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали взяточника «на горячем» во время получения им второй части взятки в размере 783 тыс. грн. Генеральной прокуратурой Украины относительно прокурора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере). А 27 июля Печерский районный суд г. Киева избрал злоумышленнику меру меры пресечения в виде содержания под стражей до двух месяцев. На данный момент продолжается досудебное следствие по уголовному делу.