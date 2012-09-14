Костов: «Динамо» победило заслуженно

{1-} Главный тренер львовских «Карпат» Николай Костов прокомментировал проигрыш 3:1 своей команды в матче с «Динамо» и заявил, полузащитники не выполнили свои обязанности, а киевляне заслуженно победили.

— Заслуженная победа «Динамо», с которой я поздравляю тренера и игроков нашего соперника. Киевляне грамотно построили игру в центре поля за счет действий Кранчара, Велозу и Раффаэля, и наши футболисты не сумели этому как следует противодействовать. Можно сказать, что мы на классе уступили в середине поля, и закономерно уступили. Еще раз поздравляю «Динамо» с победой, цитиреут Костова «Динамо от Шурика».

— Что можете сказать по поводу игры вашей команды?

— Сейчас я так сходу не могу дать объективную оценку нашей игре в этом матче. Но, конечно, в первом тайме мы играли слабо. После перерыва, за счет проведенных замен, улучшили процесс контроля мяча и проведения атак, улучшили наши действия в комбинациях через короткий пас. Но все равно этого не хватило — мы слишком поздно начали играть в такой футбол.

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— Дебютант «Карпат» Пучковский оправдал ваши ожидания?

— Да. Пучковский — наш воспитанник. Это футболист, обладающий хорошими качествами. Сегодня мы дали ему шанс, и он сыграл неплохо.

— Дисквалифицированного Касьяна «Карпатам» сегодня не хватало?

— Не думаю, что причина поражения кроется в отсутствии Касьяна. Просто наши полузащитники не выполнили своих обязанностей. Повторюсь, «Динамо» заслуженно победило.

фото: dynamo.kiev.ua

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