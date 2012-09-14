Массовое отравление алкоголем: чехам ввели «сухой закон»

В Чехии с 14 сентября временно введен полный запрет на продажу алкогольных напитков крепостью свыше 20 градусов - в связи с массовым отравлением алкоголем, содержавшим смертельно опасный для человека метиловый спирт.
По последним данным, жертвами отравлений стали 19 человек, в основном на востоке Чехии. Десятки людей пострадали, многие ослепли - это частое последствие отравления метанолом, передает радио "Свобода".
Министр здравоохранения Чехии Леош Хегер заявил, что причина нынешней чрезвычайной меры - расширение географии отравлений: в последние дни они отмечены не только на востоке страны, но и в других регионах.
Полиция арестовала нескольких подозреваемых в производстве и распространении опасного алкоголя.
Видео: podrobnosti.ua
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