В Чернигове два брата устроили интеллектуальный суицид: прыгнули с 25м крана

{1-} В Чернигове произошло ЧП - два родных брата увлеклись восточной философией и аниме, а после получения чрезмерной информации из специфической литературы устроили интеллектуальный суицид – взобрались на верх 25-метрового крана и бросились на бетонное перекрытие недостроя.

«Их мировоззрение правоохранители проверили и нашли дома тетради-дневники с содержанием откровенного суицидального характера», - рассказал руководитель пресс-службы УМВД в Черниговской области Сергей Брыль ТСН.

Этого не может быть - в один голос говорят соседи. Мол, умные, вежливые, всегда хорошо одетые братья не могли уйти из жизни добровольно. Ребята занимались спортом, не злоупотребляли алкоголем и даже не курили.

Родители стараются избегать разговоров о трагедии. Дверь незнакомым теперь не открывают. Тайны братьев - в их дневниках и на страницах социальных сетей. За несколько часов до самоубийства младший брат написал: отныне страница закрыта, поскольку ее хозяин покинул этот мир.

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Братья оставили каждый на своей странице в социальной сети последний статус: умереть счастливыми. И пришли ночью на заброшенную строительную площадку. Забрались на верхушку 25-метрового крана и одновременно прыгнули вниз.

Двойное самоубийство, еще и родных братьев - нетипичный случай для Украины, говорят психологи. При этом отсутствуют бытовые причины такого поступка - экономические, или связанные с внезапным конфликтом.

Судя по их активности в соцсетях и переписке, ребята не были в депрессии, а свое намерение вынашивали давно. Они обсуждали с единомышленниками смысл жизни и смерти, обменивались книгами, а еще оба увлекались восточной философией и аниме. Такой невероятный объем информации братья не смогли усвоить в силу своего возраста, говорят специалисты.

Психолог Светлана Макеева убеждает, трагедии можно было бы избежать, если бы родные вовремя распознали проблему и обратились к психологам.

Ранее «Главред» сообщал, что на Херсонщине, возле с. Раденск в Цюрупинском районе найдены повешенными 22-летний парень и 24-летняя девушка, которые были молодоженами. Из-за семейной неустроенности они решились на последний шаг и одновременно наложили на себя руки.

фото, видео: tsn.ua

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