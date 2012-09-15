С сегодняшнего дня польские визы для украинцев станут бесплатными

{1-}Начиная с субботы, 15 сентября, граждане Украины будут бесплатно получать визы в Польшу. Вступает в силу Соглашение между Правительством Республики Польша и Кабинетом Министров Украины об отмене оплаты за оформление национальных виз, подписанное 6 июня 2012 в Перемышле.

Ранее «Главред» сообщал, что согласно положениям Соглашения о национальных визах, которые будут выдаваться гражданам Украины польскими консульскими учреждениями, будет отменена оплата за прием и рассмотрение заявления об их выдаче. Речь идет о визах, по которым украинцы ездят в Польшу сроком от трех месяцев до года.

Напомним, министр иностранных дел Украины Константин Грищенко отмечал, что в 2011 году украинские выдали около 200 тыс. виз. Если посчитать, что стоимость получения одной визы - 20 евро, то благодаря отмене платы за визы украинская ежегодно смогут сэкономить до 4 миллионов евро.

Также напомним, что МИД договорился с Польшей, Литвой и Словакией об отмене платы за национальные визы.

«Достигнута договоренность об отмене платы за национальные визы с Республикой Польшей, с Литовской Республикой, Словацкой Республикой», - сообщил представитель МИД Украины Олег Волошин.

Также Волошин напомнил, что Хорватия и Черногория на летний период отменили визы для украинских туристов.

Кроме того, по его словам, безвизовый режим установлен с Аргентиной, Бразилией, Израилем, Гонконгом, а с 1 августа начал действовать безвизовый режим с Турцией.

«Один из вопросов, которым МИД однозначно может гордиться, это то, что мы в разы увеличили количество стран, с которыми у нас есть безвизовый режим», - сказал он.

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