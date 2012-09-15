Радиация в больнице Тимошенко ниже нормы - СМИ

{1-} Украинские СМИ озаботились новостью о том, что экс-премьер Юлия Тимошенко опасалась повышенной радиации и хранила в своей палате дозиметры. Поэтому было решено проверить радиационный фон в ЦКБ №5 «Укразалізниці», сообщает «Сегодня».

Напомним, что экс-премьер заявила: в ее палате дозиметр четыре раза показывал данные, существенно превышающие норму. При этом показания, которые выдал прибор, Тимошенко не называла.

Однако главврач больницы Михаил Афанасьев назвал подобные заявления полным абсурдом и выразил готовность пригласить специалистов СЭС сделать замеры.

Издание сообщает, что при измерении радиационного фона в палате, расположенной на восьмом этаже, как раз под комнатой Тимошенко, датчик не зашкаливал, выдав максимум 0,16 мкЗв, что вполовину ниже допустимой нормы. А на открытом воздухе, возле здания больницы, дозиметр вообще показал 0,9 микрорентген.

фото: segodnya.ua

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