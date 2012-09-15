Умер экс-участник «Машины времени» Максим Капитановский

{1-} В пятницу, 14 октября, на 65-м году жизни умер бывший участник легендарной российской группы «Машина времени» Максим Капитановский, о чем говорится в сообщении на официальном сайте музыкального коллектива.

В начале текущего года у музыканта было диагностирован рак, сообщает BBC.

Барабанщиком «Машины времени» Капитановский был в 1972-1973 годах, а с 1984 по 1994 сотрудничал с группой в качестве концертно-гастрольного звукорежиссера.

В 1994 году Капитановский написал книгу о музыкальном коллективе под названием «Все очень непросто».

Между тем, двумя годами ранее лидер группы Андрей Макаревич выпустил книгу о «Машине времени», которая носит название «Все очень просто».

Ранее «Главред» сообщал, что 25 августа, в ДТП на Ставрополье погиб первый солист легендарной группы группы «Ласковый май» Юрий Гуров.

фото: newsmcs.ru, prodocumentary.org

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