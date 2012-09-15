Число пострадавших в ДТП на Харьковщине возросло до 26 человек

{1-} В ДТП, которое произошло в пятницу, 14 сентября, в Харьковской области на 524 км автотрассы Киев – Харьков - Довжанский при участии автомобиля Suzuki Grand Vitara и автобуса «Богдан», пострадали 26 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГАИ МВД.

Как говорится в сообщении, по предварительным данным, водитель джипа при повороте не пропустил автобус, в салоне которого находилось 30 пассажиров, в результате чего и произошло столкновение.

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В результате происшествия пострадали оба водителя, 23 пассажира автобуса и одна пассажирка автомобиля. По факту ДТП проходит следствие.

Ранее «Главред» сообщал, что пострадало более 15-ти человек. Как рассказали очевидцы ДТП, после столкновения, у Suzuki был смят весь правый бок, у автобуса сильно пострадала передняя часть. Автобус врезался в стелу с ценами АЗС.

«Я видел, как через лобовое стекло автобуса вылетел пассажир. У водителя, скорее всего, сломана нога, еще одна девушка не могла сесть... Жертв не было», - рассказал один из очевидцев, который также отметил, что проезжавшие мимо автомобили останавливались и водители спешили оказать помощь пострадавшим.

фото: sai.gov.ua

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