В Китае разбились русские туристы, погибли 6 человек

{1-} В субботу, 15 сентября, утром в китайском городе Маньчжурия недалеко от границы с РФ произошло ДТП с российскими туристами, в котором погибли 6 человек.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах Забайкальского края сообщает РИА Новости.

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«По предварительной информации, «Газель» с туристами перевернулась на въезде в Маньчжурию, после чего загорелась. Три человека погибли на месте, еще трое были доставлены в больницу, но там скончались. По моей информации, другие автомобили в ДТП не участвовали», - сказал собеседник агентства.

Ранее «Главред» сообщал, что в Греции в ДТП пострадал автобус с российскими туристами, 4 погибли 4 человека, еще 30 получил ранения.

фото: express-novosti.ru

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