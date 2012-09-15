Ромни любит шоколадное молоко, а жену бы обменял на Мишель Пфайффер

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни признался, что, как и большинство американцев, любит бутерброды с арахисовым маслом и джемом, а также молоко со вкусом шоколада, а роль своей жены доверил бы исполнить женщине-кошке, актрисе Мишель Пфайффер.

Его жена Энн, в свою очередь, рассказала, что ее «маленькой слабостью» являются пончики, сообщает ИТАР-ТАСС.

Чета Ромни приняли в пятницу, 14 сентября, участие в шоу телеканала Эй-би-си, которое выйдет в эфир 18 сентября. Ведущие задавали им вопросы личного характера, на которые паре приходилось отвечать без промедления.

Экс-губернатор штата Массачусетс, который борется за высший государственный пост с нынешним американским лидером демократом Бараком Обамой, рассказал, в частности, что его любимый актер - Джин Хэкмен, и именно ему он поручил бы сыграть в кино самого себя. Кинороль своей жены, по словам Ромни, он отдал бы известной американской актрисе Мишель Пфайффер.

Энн Ромни, в свою очередь, поведала о самой неловкой ситуации в своей жизни. Несколько лет назад, когда они с Миттом гостили в Белом доме, она случайно открыла какую-то дверь и... застала экс-президента Джорджа Буша-младшего в тот момент, когда ему делали массаж. «Мне было так стыдно, что когда я его в следующий раз увидела, то попросту не знала, куда деться. А он мне подмигнул и сказал: «Я неплохо выгляжу, не правда ли?» - рассказала супруга кандидата на пост главы Белого дома.

На просьбу назвать что-то, чего страна не знает о ее муже, Энн сказала: «У него доброе сердце. Думаю, не все об этом знают».

Говоря о «вредных привычках» супруги, Ромни упомянул, что она частенько не закрывает тюбик с зубной пастой.

По словам политологов, нынешнее интервью Эй-би-си должно несколько «смягчить» образ Ромни, сделать его более человечным и убедить избирателей, что он отнюдь не является бездушным миллионером, которому чужды заботы и чаяния простых американцев. Именно таким кандидата республиканцев на предстоящих 6 ноября выборах выставляют демократы.

фото: nydailynews.com: Lorenzo Bevilaqua/Disney-ABC Domestic Television

Новости по теме:

Обама: мышление Митта Ромни о России застряло во временах "холодной войны"

Ромни догнал Обаму в рейтинге популярности

Ромни стал кандидатом в президенты США: Россию официально объявил врагом

Мишель Пфайффер собирается вернуть свой костюм женщины-кошки