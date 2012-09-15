Из-за скандального фильма боевики напали на базу с принцем Гарри

{1-} Представитель движения «Талибан» заявил, движение устроило нападением на военную базу НАТО «Кэмп Бастион» в Афганистане, где в настоящее время несет службу принц Гарри.

По его словам, нападение на «Кэмп Бастион» было совершено в отместку за скандальный антиисламский фильм «Невиновность мусульман», сообщает BBC.

После появления трейлера фильма в интернете по Ближнему Востоку прошла волна протестов против США.

Кари Юсеф Ахмади также сообщил, что целью нападения были американские и британские солдаты, и что в нем участвовали 10 боевиков.

По его словам, сражение между талибами и иностранными военнослужащими еще продолжается.

По данным представителя сил НАТО, в результате боя в районе базы «Кэмп Бастион» в провинции Гильменд погибли два американских морских пехотинца. Военный сообщил, что принц опасности не подвергался. На территории базы дислоцируются части из разных стран.

Боевики атаковали внешний периметр базы, обстреляв военных из стрелкового оружия, включая автоматы и гранатометы. Также применялись минометы.

фото: svobodanews.ru

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