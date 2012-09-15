В Москве сотня таджиков и киргизов избили полицейских

{1-} В Москве около ста мигрантов из Средней Азии – таджиков и киргизов - напали на полицейских, пресекавших несанкционированную торговлю, задержаны 12 человек, 5 полицейских пострадали.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве сообщает УНИАН.

«Сотрудники столичной полиции в ходе пресечения несанкционированной торговли на проезжей части ул. Дурова задержали шестерых мужчин, граждан Таджикистана и Кыргызстана, и поместили их в служебный ПАЗ. В это время около ста их товарищей, ставших свидетелями произошедшего, повели себя агрессивно, стали кидать в сторону сотрудников полиции камни и куски арматуры. В результате были задержаны еще шестеро граждан Кыргызстана, Таджикистана и Египта», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время задержания пострадали пятеро полицейских. Они получили многочисленные ушибы головы, шеи, рук и ног.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Принимаются меры к установлению остальных участников нападения на полицейских. Все задержанные доставлены в ОМВД России по Мещанскому району.

В отношении мигрантов, торговавших на проезжей части, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Позже возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по ней – 10 лет лишения свободы.

Ранее «Главред» сообщал, что 20 мая в Москве на Олимпийском проспекте произошла массовая драка между киргизами и узбеками. В результате были задержаны 79 человек.

фото: nr2.ru

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