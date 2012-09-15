В Киеве милиция избила активистов за листовки против регионала

{1-} В Соломенском районе Киева милиция избила и задержала активистов общественного движения «Відсіч», которые распространяли листовки против нардепа -регионала Максима Луцкого.

Как заявила активистка Екатерина Чепура, ее избили, порвали ее вещи и грубо задержали, сообщает «Украинская правда».

По ее словам, во время раздачи листовок у активистов дважды проверяли документы, а затем стали задерживать с применением грубой физической силы.

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Правоохранители аргументируют свои действия тем, что активисты должны были подать заявку на проведение акции.

По словам другого активиста Александра Иванова, милиция избила также журналистов, освещавших акцию.

Ранее «Главред» сообщал, глава комитета по науке и образованию ВР Максим Луцкий является кумом министра образования Дмитрия Табачника.

фото: 20minut.ua

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