«Скорая» отказалась ехать к пострадавшим в ДТП, пришлось вмешаться губернатору

15 сентября 2012, 12:59

{1-}  В пятницу, 14 сентября, вечером на трассе Одесса - Рени произошло ДТП, серьезные травмы в которой получили водитель и пассажирка автомобиля Daewoo. При этом «скорая» помощь больше часа не приезжала, а когда о происходящем узнал губернатор Одесской области Эдуард Матвийчук, напротив, в, течение нескольких минут на место прибыли сразу четыре бригады медиков, сообщает «Одесса. Комментарии».

Как рассказали очевидец, около 21:55 он проезжал 179-й километр трассы «Одесса-Рени». Увидев на поле вдребезги разбитый автомобиль Daewoo и пострадавших, он тут же вызвал скорую помощь и ГАИ.

 «Тут очень резкий поворот, даже знак стоит. Похоже, водитель не успел сбавить скорость, или уснул за рулем, и машину выбросило в кювет», — отметил очевидец.

 Мужчина-водитель иномарки после аварии периодически терял сознание, не мог разговаривать, и испытывал сильные боли. Женщина получила как минимум два перелома – руки и ноги.

Вскоре на место ДТП прибыли сотрудники ГАИ, однако медики появляться не спешили. Гаишники объясняли это тем, что врачи «скорой», очевидно, не могут разобраться, из какого района отправлять карету, так как этот участок дороги находится на пересечении границ районов (инспекторы настаивали, что это все же Арцизский район). При этом очевидец случившегося, первым вызвавший медиков, все пытался добиться их приезда.

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 «Я снова позвонил «103». Там мне сказали, что это Килийский район, и помощи следует ожидать именно оттуда – дали номер телефона. Там мне сообщили, что этот участок трассы к ним не относится – перевели стрелки на Измаильский район – дали еще один номер телефона. В Измаил я так и не дозвонился – не разобрался с кодом», — рассказал он.

Когда с момента вызова «скорой» прошел почти час, корреспондент издания сообщил о сложившейся ситуации губернатору области. Вскоре на связь вышел глава облздрава Михаил Бартко, который пообещал разобраться.

 В 23:25, спустя полтора часа с момента вызова, на месте аварии появилась первая карета скорой помощи, прибывшая из поселка Суворово Измаильского района. Медики оказали первую помощь пострадавшим.

Спустя 15 минут приехала вторая машина, которая позволила забрать обоих пострадавших в больницу. При этом еще через пару минут приехала третья машина, а вслед за ней и четвертая.

фото: odessa.comments.ua

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