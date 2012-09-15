В Киев привезут плащаницу Богородицы, дарующую здоровье и удачу

В среду, 19 сентября, впервые в Украину из Иерусалима привезут одну из главных святынь православных — Плащаницу Пресвятой Богородицы. В Иерусалиме она хранится во дворе Гефсиманской обители, расположенной напротив входа в Храм Гроба Господня, справа от алтаря. Ее привезут по просьбе Блаженнейшего митрополита Владимира, сообщает «Сегодня».

Священники говорят, что не перечесть тех чудес и исцелений от, казалось бы, неизлечимых недугов, которые произошли после молитв перед этой святыней. «Таких случаев много, но исцелившиеся люди не рассказывают нам о подробностях, ведь все это очень личные моменты», — уточнили служители Храма Гроба Господня. В благодарность за исцеления многочисленные паломники украсили храм, где находится Плащаница, дорогими украшениями.

Святыня. Чтобы показать верующим, в Иерусалиме ее украшают лепестками красных роз

Духовенство говорит, что ждут от Плащаницы чудес и в Украине. «Всегда после пребывания святынь проявляются какие-либо чудеса. Многие люди не говорят о том, чего просят. Например, кроме исцеления, еще и помощи в бизнесе», — говорит протоиерей УПЦ МП Виталий Косовский.

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По словам главы пресс-службы УПЦ Василия Анисимова, пришедшие помолиться верующие смогут попросить у Богородицы заступничества от всех жизненных невзгод, благополучного решения проблем, и, конечно, исцеления от болезней.

Плащаница хранится в Гефсиманской обители, напротив Храма Гроба Господня

В Иерусалиме Плащаницу выносят на всеобщее обозрение лишь раз в год. «В Страстную пятницу это делают представители 13 православных государств, в том числе и Украины, — рассказала глава всеизраильского общества «Украинцы в Израиле» Светлана Глаз. — Ее украшают лепестками красных роз, обносят вокруг камня помазания (на нем находилось тело Христа перед положением во гроб, сейчас представляет собой обрамленную каменную плиту), затем на некоторое время кладут на камни, а после заносят в кулуквию (специальную комнату в Храме Гроба Господня). Посмотреть на это действо собираются тысячи людей».

ГДЕ И КОГДА УВИДИМ ПЛАЩАНИЦУ

19-24.09 Киев. Киево-Печерская Лавра

24-26.09 Полтава. Свято-Макариевский кафедральный собор

26-29.09 Харьков *

29-30.09 Изюм (Харьковская обл.) *

30.09-02.10 Святогорск (Донецкая обл.), Святогорская Лавра

2-5.10 Луганск *

5-8.10 Днепропетровск *

8-11.10 Запорожье *

12-13.10 Белая Церковь (Киевская обл.) *

14.10 Киев. Спасо-Преображенский собор

15-16.10 Житомир *

16-17.10 Тернополь *

17-18.10 Почаев (Тернопольская обл.) *

18-19.10 Львов *

* Информация о храме, в котором будет находиться Плащаница, уточняется.

фото: segodnya.ua

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