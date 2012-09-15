На Украину надвигается бабье лето с грозами и 30-градусной жарой

{1-} С 17 по 18 сентября атмосферные фронты принесут кратковременные грозовые дожди в большинстве областей Украины, с 19 по 23 сентября дожди преимущественно на Правобережье, на Левобережье и юге без осадков.

Преобладающая температура воздуха ночью 7-15 градусов, на крайнем юге до 16-19. Об этом со ссылкой на Метеопрог сообщает ТСН.

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Днем в северных областях в первой половине недели 18-23, во второй половине недели 22-25 градусов, в западных областях преимущественно 16-21, в пятницу и субботу 24-25.

В центральных областях с понедельника по воскресенье дневная температура преимущественно 21-27 градусов, в восточных областях от 20 до 24, в понедельник и в четверг 23-28 градусов, на юге в понедельник и вторник 26-30 градусов, со среды по воскресенье 22-28 градусов.

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