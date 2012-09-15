ДТП под Одессой: молдаванин врезался в грузовик, погибли 3 человека

{1-} В субботу, 15 сентября, утром в Одесской области на автотрассе Одесса - Рени водитель автомобиля ВАЗ-2103 (гражданин Молдовы) выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Isuzu. В результате ДТП погибли 3 человека, еще трое пострадали.

Авария произошла в 7.15 в Татарбунарском районе, сообщает пресс-служба МЧС.

Пострадавшие, двое их которых находятся в тяжелом состоянии, госпитализированы в Татарбунарскую райбольницу.

Ранее «Главред» сообщал, что в пятницу, 14-го, на той же трассе Одесса – Рени произошло ДТП, в котором пострадали два человека. «Скорая» помощь отказывалась приехать на вызов, мотивируя тем, что место аварии находится на границе двух районов. Чтобы решить ситуцию, понадобилось вмешательство губернатора Эдуарда Матвиенко.

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