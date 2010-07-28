Погода в Украине продолжает портиться

29 июля в Киеве переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +24...+26 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +20...+25 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +8...+13 градусов, днем +10...+15 градусов. В Моршине местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +21...+23 градуса. В Трускавце небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +21...+23 градуса. В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +21...+23 градуса. На севере Украины переменная облачность. В Житомирской и Киевской областях местами небольшие дожди, на остальных территориях умеренные, местами сильные дожди, кое-где грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +22...+27 градусов. В центре Украины переменная облачность. В Полтавской и Днепропетровской областях умеренные, местами сильные дожди, на остальных территориях местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +23...+28 градусов. На востоке Украины переменная облачность, в Луганской области преимущественно без осадков, на остальных территориях дожди, днем местами сильные, кое-где грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +26...+31 градус, в Луганской области +32...+37 градусов. На юге Украины переменная облачность, местами небольшие дожди, в Крыму и Приазовье умеренные, местами сильные дожди, кое-где грозы, град. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, на побережье морей до +24 градусов, днем +25...+30 градусов. В Крыму переменная облачность, дождь, местами сильный, кое-где грозы, град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +26...+31 градус. В Ялте дождь, местами сильный, температура ночью +22...+24 градуса, днем +28...+30 градусов. 28 июля температура воды в Черном и Азовском морях +26...+29 градусов, в Днепре возле Киева +26 градусов.