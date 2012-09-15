Автором фильма «Невинность ислама» оказался режиссер порно

{1-} Автором фильма «Невинность ислама», который вызвал ярость мусульман по всему миру, оказался 65-летний режиссер эротических фильмов Алан Робертс (настоящее имя Роберт Браунелл).

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Gawker.

Ранее режиссером фильма называли некого Сэма Бэйсила (настоящее имя Накула Бэссли Накула), однако выяснилось, что он, скорее всего, был продюсером картины.

После волны насилия, вызванной фильмом, режиссер свой отключил телефон и отказывается контактировать с кем бы то ни было. Данные о Робертсе есть на сайте IMDb, где значится, что он снял четыре фильма.

Источник также отметил, что к противоречивому содержанию фильма Робертс отношения не имеет.

«Фильм заново дублировали, добавили эпизоды с новыми актерами, поменяли озвучку, имена. Все это было сделано после окончания съемок, но до того как фильм вышел на экраны», - заявил бывший партнер Робертса.

Также выяснилось, что первоначально фильм назывался «Воины пустыни». Он снимался в 2011 году в Лос-Анджелесе, причем, по данным The Hollywood Reporter, часть сцен была снята в декорациях, созданных компанией Paramount для телесериала Военно-юридическая служба (JAG), который шел в 1995-2005 годах на NBC, а затем на CBS.

Не исключено, что Робертс не знал о том, что фильм в итоге получится антиисламским. «Воины пустыни» был заявлен как «приключенческий фильм, действия которого разворачиваются в арабской пустыне».

Одна из актрис, участвовавших в съемках, заявила, что изначально в фильме вообще не было такого персонажа, как пророк Мохаммед. Это подтвердил другой участник съемок, который видел оригинальный сценарий картины.

Несколько дней назад коллектив из 80 актеров и сотрудников съемочной группы, принимавших участие в создании фильма, прислали в редакцию CNN коллективное заявление о том, что были обмануты продюсером картины.

«Мы не имеем ни малейшего отношения к этому фильму и были наглым образом введены в заблуждение о его предназначении», - говорится в нем.

Напомним, ранее стало известно, что режиссера фильма «Невинность ислама», который стал причиной погромов в арабских странах и гибели посла США в Ливии и троих его коллег, поместили под защиту полиции.

Фото: кадр фильма «Невинность ислама»

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