«Ильичевец» и «Волынь» разошлись трудовой ничьей

{1-} В Мариуполе состоялся матч девятого тура Премьер-лиги: встречались соседи по турнирной таблице – местный «Ильичевец» и луцкая «Волынь».

Обе команды, несмотря на большое усердие, забить друг другу не сумели, передает football.ua.

Отметим, что эксперты не ждали от этого поединка увлекательного противостояния с множеством голевых моментов и забитых мячей, однако игра все равно получилась чересчур вязкой и ориентированной на борьбу.

С первой минуты основные события разыгрывались в середине поля, где было много единоборств и нарушений.

Голевые моменты в такой игре обычно приходят после «стандартов»: только штатные исполнители угловых и штрафных Кравченко и Бикфальви крайне неудачно подошли к игре.

Активными получились только первые пять-семь минут второго тайма, когда «Ильичевец» попытался улучшить игру за счет темпа.

При этом единственный реальный голевой момент в матче спонтанно возник у «Волыни»: после передачи из глубины поля Чижов неожиданно упал, а Суботич выскочил на свидание с Худжамовым, но вместо гола обыграл вратаря и упал, получив за это желтую карточку.

«Ильичевец» - «Волынь» 0:0

«Ильичевец: Худжамов, Бутко, Ищенко, Чижов, Путивцев, Гречишкин, Ярошенко (Яворский, 87), Кравченко (Кожанов, 46), Федотов, Таргамадзе, Окриашвили

«Волынь»: Литовченко, Симинин, Шиков, Илиев, Занев, Стевич, Изворану, Аржанов (Насонов, 61), Бикфальви, Пилипчук (Бабырь, 71), Суботич (Овоникоко, 79)

Предупреждения: Аржанов, Суботич

Напомним, как сообщал «Главред», 14 сентября состоялся матч «Динамо» и «Карпат». Киевляне победили со счетом 3:1.

Остальные матчи 9 тура:

Суббота, 15 сентября:

17:30 «Днепр» - «Черноморец»

19:00 «Заря» - «Шахтер»

19:30 «Металлист» - «Ворскла»

Воскресенье, 16 сентября:

14:00 «Металлург» З – «Говерла»

16:30 «Металлург» Д – «Арсенал»

19:00 «Таврия» - «Кривбасс»

Фото: football.ua

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