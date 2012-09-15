На Волыни легковушка не разминулась с деревом: трое погибших

{1-} На Волыни водитель легкового автомобиля Fiat Scudo врезался в дерево: погибли три человека.

Об этом пресс-служба ГАИ, передает НБН.

Авария произошла вечером 14 сентября, на 28 км автодороги Пища – Любомль – Верба.

Водитель Fiat на повороте не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал в кювет.

В результате аварии 24-летний водитель и двое его пассажиров – мужчины его же возраста – погибли на месте.

По факту происшествия милиция начала расследование.

Фото: пресс-служба ГАИ

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