Селезнев вернул «Днепр» на второе место

{1-} В Днепропетровске состоялся матч девятого тура Премьер-лиги: местный «Днепр» с трудом одолел одесский «Черноморец».

Голом отличился Селезнев, который вернулся из аренды в «Шахтере», передает football.ua.

Отметим, что после успешного матча сборных Украины и Англии на Уэмбли, где Евгений Коноплянка представил себя на самом высоком уровне, прошло всего три дня.

Учитывая что 20 сентября подопечным Хуанде Рамоса предстоит встреча в Лиге Европы, и встречи с прямыми конкурентами в чемпионате страны, тренер решил поберечь Коноплянку.

Как оказалось, в составе «Днепра» хватило сильных игроков: в стартовом составе вышла связка типичных центрфорвардов Калинич – Селезнев, каждый из которых славится умением играть в одиночку.

Объяснение такой ставке все желающие получили в дебюте встречи: Селезнев в течение 15 первых минут имел не один шанс отметиться голом – он пробил в штангу, проверил готовность Безотосного. Защитники «Черноморца» просто не успевали уследить за форвардом.

Такие события обязаны были перерасти в гол, и на 15-й минуте Селезнев таки добился своего: Стринич на левом фланге отобрал мяч у Лео Матоса и прострелил вдоль ворот, передачу оказалось некому замкнуть по центру, а на дальнюю штангу прибежал Селезнев и спокойно забил в пустые ворота.



Добившись своего, «Днепр» взял передышку, а одесситы пошли в атаки. Игра стала более-менее равной, хотя хозяева всем своим видом выказывали желание держать все под контролем. Одесситы доходили до ворот противника, однако голевых моментов в первом тайме создать так и не смогли. Только перед самым свистком на перерыв Бурдужан едва не вышел победителем из борьбы на входе в штрафную «Днепра», но был остановлен Чеберячко.

Второй тайм начался с перекладины ворот «Днепра». Только это была подача с угла поля и неудачные действия Лаштувки. Хозяева все еще больше владели мячом, но «Черноморец» старался каждый раз отвечать своими атаками. Тем не менее, опасных моментов больше создавали днепряне.

Споры может вызывать момент, когда «Черноморец» неожиданно забил, однако арбитр отменил гол новичка команды Джа Джедже (боковой судья посчитал, что мяч перед подачей Андерсона Сантанты вышел за линию ворот). И этот гол, и еще несколько моментов вызывают позитив от действий гостей во втором тайме, однако в отличие от предыдущих соперников «Днепра» создать давление в конце игры одесситы не сумели.

Конечно, и «Днепр» сделал выводы после тех неудач, однако непробиваемой команда Рамоса в конце матча не выглядела.

Победа позволяет «Днепру» удерживать второе место, а «Черноморец» в очередной раз уступил.

«Днепр» – «Черноморец» 1:0Черноморец

Гол: Селезнев, 15

«Днепр»: Лаштувка, Мандзюк, Чеберячко, Одибе, Стринич, Ротань, Олейник (Матеус, 46), Жулиано, Алиев (Канкава, 76), Калинич (Зозуля, 59), Селезнев

«Черноморец»: Безотосный, Кутас, Бергер, Фонтанелло, Сантана, К.Ковальчук (Артур, 80), Политыло, Лео Матос, Балашов (Джедже, 41), Диденко (Бобко, 46), Бурдужан

Предупреждения: Чеберячко, Мандзюк, Одибе – К.Ковальчук

Напомним, как сообщал «Главред», ранее состоялись еще два матча 9 тура: «Динамо» уверенно обыграло «Карпаты», а В других матчах тура также встречаются:

Напомним, как сообщал «Главред», 14 сентября «Динамо» уверенно обыграло «Карпаты», а «Ильичевец» и «Волынь» разошлись миром.

Остальные матчи 9 тура:

Суббота, 15 сентября:

19:00 «Заря» - «Шахтер»

19:30 «Металлист» - «Ворскла»

Воскресенье, 16 сентября:

14:00 «Металлург» З – «Говерла»

16:30 «Металлург» Д – «Арсенал»

19:00 «Таврия» - «Кривбасс»

Фото: football.ua

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