Афганистанский полицейский расстрелял двух солдат НАТО

{1-} На юге Афганистана двое солдат НАТО были убиты, когда афганский полицейский неожиданно открыл огонь по военным.

Сам афганец был убит ответными выстрелами, передает ВВС.

Отметим, что в последнее время резко возросло количество нападений представителей силовых органов Афганистана на военнослужащих НАТО.

Ранее в этом месяце представитель американского командования заявил, что проверка афганских военных и полицейских будет более строгой и тщательной.

Фото: warsonline.info

Новости по теме:

Афганские талибы угрожают убить принца Гарри

Убийца бен Ладена подробно рассказал о его ликвидации

Спецслужбы Британии и США пытали врагов Каддафи - правозащитники

Базу НАТО в Афганистане атаковали смертники