Афганистанский полицейский расстрелял двух солдат НАТО

{1-} На юге Афганистана двое солдат НАТО были убиты, когда афганский полицейский неожиданно открыл огонь по военным.
Сам афганец был убит ответными выстрелами, передает ВВС.
Отметим, что в последнее время резко возросло количество нападений представителей силовых органов Афганистана на военнослужащих НАТО.
Ранее в этом месяце представитель американского командования заявил, что проверка афганских военных и полицейских будет более строгой и тщательной.
Фото: warsonline.info
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