«Шахтер» не пощадил «Зарю» - 3:0

{1-} Чемпион Украины донецкий «Шахтер» в Луганске позволил местной «Заре» сохранять ворота «сухими» 40 минут. После этого лидеры спокойно и уверенно разгромили соперника, передает football.ua.
«Заря» - «Шахтер» 0:3
Голы: Тейшейра, 42, Мхитарян, 61, Адриано, 65
«Заря»: Постранский, Чайковский, Шунич, Белый, Игнатьевич, Грицай, Каменюка, Галюза (Ференчак, 46), Худзик (Майкон, 46), Липартия, Данило (Родич, 68)
«Шахтер»: Пятов, Илсиньо, Ракицкий, Чигринский, Шевчук, Степаненко, Фернандиньо (Дентиньо, 67), Коста (Мхитарян, 59), Тейшейра, Виллиан, Эдуардо (Адриано, 59)
Предупреждения: Грицай – Шевчук
Заря - Шахтер. Голы по ezhihno
Напомним, как сообщал «Главред», ранее состоялись три матча 9 тура: «Динамо» уверенно победило «Карпаты», «Днепр» обыграл «Черноморец», а «Ильичевец» с «Волынью» поделили очки.
В настоящий момент идет второй тайм матча «Металлист» - «Ворскла». Харьковчане ведут – 1:0.
Последние матчи тура состоятся завтра:
Воскресенье, 16 сентября:
14:00 «Металлург» З – «Говерла»
16:30 «Металлург» Д – «Арсенал»
19:00 «Таврия» - «Кривбасс»
Фото: football.ua
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