«Шахтер» не пощадил «Зарю» - 3:0

{1-} Чемпион Украины донецкий «Шахтер» в Луганске позволил местной «Заре» сохранять ворота «сухими» 40 минут. После этого лидеры спокойно и уверенно разгромили соперника, передает football.ua.

«Заря» - «Шахтер» 0:3

Голы: Тейшейра, 42, Мхитарян, 61, Адриано, 65

«Заря»: Постранский, Чайковский, Шунич, Белый, Игнатьевич, Грицай, Каменюка, Галюза (Ференчак, 46), Худзик (Майкон, 46), Липартия, Данило (Родич, 68)

«Шахтер»: Пятов, Илсиньо, Ракицкий, Чигринский, Шевчук, Степаненко, Фернандиньо (Дентиньо, 67), Коста (Мхитарян, 59), Тейшейра, Виллиан, Эдуардо (Адриано, 59)

Предупреждения: Грицай – Шевчук



Заря - Шахтер. Голы по ezhihno

Напомним, как сообщал «Главред», ранее состоялись три матча 9 тура: «Динамо» уверенно победило «Карпаты», «Днепр» обыграл «Черноморец», а «Ильичевец» с «Волынью» поделили очки.

В настоящий момент идет второй тайм матча «Металлист» - «Ворскла». Харьковчане ведут – 1:0.

Последние матчи тура состоятся завтра:

Воскресенье, 16 сентября:

14:00 «Металлург» З – «Говерла»

16:30 «Металлург» Д – «Арсенал»

19:00 «Таврия» - «Кривбасс»

Фото: football.ua

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