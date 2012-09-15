«Металлист» в Харькове раскатал «Ворсклу» - 4:0

{1-} В Харькове «Металлист» камня на камне не оставил от обороны «Ворсклы», забив полтавчанам четыре безответных мяча.
Игра проходила под бессменную диктовку хозяев, но все голы зрители увидели только во втором тайме – на 67-й минуте.
При этом на 60-й «Металлист» остался в меньшинстве – вторую желтую получил Барвинко.
Лишь после этого харьковчане смогли распечатать ворота Долганского: Хавьер со штрафного пробил точно в угол.
На 75-й минуте вдесятером осталась и «Ворскла» - второе предупреждение получил Маркоски.
На 82-й минуте Тайсон прошел по левому флангу, и, не сближаясь с вратарем, пробил в дальний угол.
На 86-й минуте Хавьер фантастическим ударом с 30 метров поразил «девятку», а в компенсированное время Марлос издевательским парашютом перебросил мяч через вратаря.
«Металлист» - «Ворскла» 4:0
Голы: Шавьер, 64, 87, Тайсон, 81, Марлос, 90+1
«Металлист»: Дишленкович, Барвинко, Пшеничных, Гуйе, Вильягра, Торрес (Марлос, 84), Эдмар, Шавьер, Соса, Виллиан (Тайсон, 56), Кристальдо (Торсильери, 71)
«Ворскла»: Долганский, Матвеев, Даллку, Чеснаков, Селин, Красноперов, Громов, Будник (Лиетава, 67), Маркоски, Безус, Кривошеенко (Янузи, 46)
Предупреждения: Барвинко, Эдмар - Красноперов, Маркоски, Лиетава
Завтра, 16 сентября, сыграют:
14:00 «Металлург» З – «Говерла»Говерла
16:30 «Металлург» Д – «Арсенал»
19:00 «Таврия» - «Кривбасс»
Фото: football.ua
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