«Металлист» в Харькове раскатал «Ворсклу» - 4:0

{1-} В Харькове «Металлист» камня на камне не оставил от обороны «Ворсклы», забив полтавчанам четыре безответных мяча.

Игра проходила под бессменную диктовку хозяев, но все голы зрители увидели только во втором тайме – на 67-й минуте.

При этом на 60-й «Металлист» остался в меньшинстве – вторую желтую получил Барвинко.

Лишь после этого харьковчане смогли распечатать ворота Долганского: Хавьер со штрафного пробил точно в угол.

На 75-й минуте вдесятером осталась и «Ворскла» - второе предупреждение получил Маркоски.

На 82-й минуте Тайсон прошел по левому флангу, и, не сближаясь с вратарем, пробил в дальний угол.

На 86-й минуте Хавьер фантастическим ударом с 30 метров поразил «девятку», а в компенсированное время Марлос издевательским парашютом перебросил мяч через вратаря.

«Металлист» - «Ворскла» 4:0

Голы: Шавьер, 64, 87, Тайсон, 81, Марлос, 90+1

«Металлист»: Дишленкович, Барвинко, Пшеничных, Гуйе, Вильягра, Торрес (Марлос, 84), Эдмар, Шавьер, Соса, Виллиан (Тайсон, 56), Кристальдо (Торсильери, 71)

«Ворскла»: Долганский, Матвеев, Даллку, Чеснаков, Селин, Красноперов, Громов, Будник (Лиетава, 67), Маркоски, Безус, Кривошеенко (Янузи, 46)

Предупреждения: Барвинко, Эдмар - Красноперов, Маркоски, Лиетава

Завтра, 16 сентября, сыграют:

14:00 «Металлург» З – «Говерла»Говерла

16:30 «Металлург» Д – «Арсенал»

19:00 «Таврия» - «Кривбасс»

Фото: football.ua

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