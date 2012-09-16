На Хмельнитчине перевернулся автобус, двое погибших, 14 раненых

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Вечером 15 сентября вблизи с. Гуменцы Каменец-Подольского района (Хмельницкая обл.) на автотрассе Житомир–Черновцы перевернулся туристический автобус, перевозивший 17 пассажиров.

По данным МЧС 2 человека погибли. 14 пострадавших госпитализированы в больницы г. Каменец-Подольский с травмами разных степеней тяжести.

Как стало известно, автобус, который съехал в кювет и перевернулся, принадлежит туристической фирме "Шериф тур".

Подробности происшествия выясняются.

Как ранее писал Главред, вечером 14 сентября, на 28 км автодороги Пища–Любомль–Верба (Волынская обл.) водитель легкового автомобиля Fiat Scudo на повороте не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал в кювет и врезался в дерево: погибли три человека.

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