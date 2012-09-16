В Киеве окончательно перекроют Почтовую площадь: пути объезда

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С 22 часов воскресенья 16 мая по 25 мая 2013 года, в связи со строительством новой развязки на Почтовой площади, полностью перекрывается движение в сторону Боричева Тока.
С сегодняшнего дня нельзя будет сделать правый поворот с Боричева спуска на Набережное шоссе в направлении моста Метро, закроют левый поворот с Набережного шоссе на Боричев спуск в направлении улицы Сагайдачного. А также закроют правый поворот с Набережно-Крещатицкой на Боричев спуск в направлении Сагайдачного, сообщает киевкое ГАИ
Водителям рекомендуют следующие маршруты объезда:
Если вы двигаетесь с Харьковского, Березняков, Дарницы через Южный, Дарницкий и мост Патона в центр и на Подол , то лучше ехать через новые развязки в районе бульвара Дружбы народов и Днепровского спуска.
С Левобережной, Лесного, Русановки, Никольской Слободки надо ехать через мост Метро и новую развязку у метро «Днепр» в направлении Днепровского спуска.
С Троещины — через Московский мост, новый Гаванский мост на Набережную-Крещатицкую с правым поворотом на Борисоглебскую, далее на Сагайдачного или по Московскому проспекту и ул. Телиги.
С Оболони — через Набережно-Рыбальскую, Электриков, Набережно-Луговую, Константиновскую или Верхний и Нижний валы, или по Московскому проспекту, Новоконстантиновской и Телиги.
фото: dmitry-rider.ya.ru
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