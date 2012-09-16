Запрет на рекламу сигарет вступил в силу

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Закон о запрете рекламы табачных изделий, принятый Верховной Радой еще 22 сентября 2011-го и подписанный Президентом Януковичем в марте этого года, вступил в силу.

Закон предусматривает запрет любой рекламы и стимулирования продаж табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, сообщает Ukranews.

В то же время, закон устанавливает административную ответственность граждан и должностных лиц за нарушение требований законодательства о запрете рекламы и спонсорства табачных изделий.

Как уже писал Главред, парламент принял этот закон 22 сентября 2011 года, однако к его тексту были претензии со стороны народных депутатов. После длительных выяснений и согласований текста в Раде он был направлен на подпись Президенту. Глава государства подписал его 13 марта 2012 года, но согласно переходным положениям он вступил в силу именно с 16 сентября.

фото: report.kg

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