Табачник сорвал обучение украинских студентов за границей

16 сентября 2012, 11:09

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Обещанное государством обучение 180 самых талантливых украинских студентов в лучших университетах Европы сорвано. Вместо этого, ребята, рассчитывавшие на бесплатное обучение в Европе получили убытки примерно в 10 тысяч гривен из-за бесполезного оформления документов.

Минобразования и отечественные вузы не хотят признавать своей вины и считают, что выполнили свои обязательства, сообщает ТСН.

"На данный момент лично я потратил уже больше тысячи евро. Эти деньги у меня пошли на оплату первого семестра обучения в Австрии, резервирования общежития, оформление документов, проезд до Киева и обратно", - рассказал херсонский студент Константин Барабанов.

 

Министр образования Дмитрий Табачник заверил, что о таких проблемах слышит впервые. По его статистике, все в порядке – студенты едут за границу. Хотя из общей стоимости программы, 45 млн гривен, на сентябрь выделили меньше половины. Чиновник считает, что под его гарантии вузы должны были заплатить свои деньги.

"Университеты даже из средств спецсчета заплатили, и министерство гарантирует возвращение. Потому что на выполнение этой программы в бюджете было предусмотрено на октябрь-ноябрь. То есть мы получим средства в октябре-ноябре", – пояснил Табачник.

Напомним, в этом году государство должно было оплатить 180 лучшим студентам обучение за рубежом, после которого они вернулись бы в Украину и работали на ее благо.

Молодые люди, прошедшие отбор, поверили обещаниям чиновников и начали оформлять визы и документы, что стоит сегодня недешево.

Но по сей день обещанных государством денег студенты и не получили. Их специальные карточные счета пусты, а бесплатно европейские вузы никого не учат. Больше того, в этих учебных заведениях предупреждают, что в случае неуплаты своевременно всей необходимой суммы, на украинские места найдутся другие желающие.

Отечественные вузы, вслед за своим руководителем, тоже рапортуют о том, что их студенты на учебу за границу выезжают и деньги из бюджета им стали выплачивать. Хотя признают, что студентам и зарубежным университетам их еще не перечислили, потому что долго разбирались с нюансами карточных счетов и другими вопросами бухгалтерии.

Как ранее писал Главред, все больше молодых украинцев подают заявления на поступление не в отечественные вузы, а в зарубежные, поскольку получить европейский диплом и перспективу там работать обходится порой дешевле, чем 5-летнее обучение в родных пенатах.

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