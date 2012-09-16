НХЛ объявила локаут: хоккеисты не хотели снижения зарплат

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В полночь 16 сентября (07:00 по Киеву) Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о начале локаута, поскольку клубам не удалось заключить новое коллективное соглашение с профсоюзом игроков.

Это второй случай за последние 8 лет, когда руководство НХЛ отказывается от проведения матчей из-за разногласий с профсоюзом игроков, сообщает ВВС со ссылкой на сайт лиги. В 2004 году был отменен весь сезон.

Переговоры продолжались все лето, однако сторонам не удалось договориться. Локаут наступил, когда истек срок действия предыдущего соглашения.

В ходе переговоров, которые продолжатся и после наступления локаута, лига добивается снижения доли доходов игроков. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн говорил о том, что владельцы добиваются сокращения зарплат хоккеистов на 9% в течение трех сезонов, вслед за чем эта цифра должна снизиться до 4%.

Игроков это предложение не устраивает.

Справка: Локаут (англ. lock out, букв. — запирать дверь перед кем-либо/запереть дверь и не впускать) — временная остановка работы (или существенное сокращение объёмов производства) предприятия работодателем с прекращением выплаты зарплаты, с целью оказания давления на работников (аналог забастовки, но со стороны работодателя, а не работников). Крайней формой локаута является коллективное увольнение по инициативе работодателя в связи с трудовым спором и объявлением забастовки, а также ликвидацией (реорганизацией) предприятия, представительства или филиала.

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