Один из авторов фильма "Невинность ислама" сбежал после допроса

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Накула Басили Накула – продюсер скандального фильма "Невинность ислама", спровоцировавшего антиамериканские беспорядки в ряде мусульманских стран, – заявил полиции, что не желает возвращаться в свой дом в Калифорнии, и скрылся в неизвестном направлении.

"Он ушел, мы не знаем, где он находится. Накула сказал, что не собирается возвращаться к себе домой", – заявил шериф округа Лос-Анджелес Стив Уитмор.

До недавнего времени Накула жил в городке Серитос на юге Калифорнии, теперь он, вероятно, прячется в месте, где его никто не узнает, сообщает РИА Новости со ссылкой на АР.

Накануне бегства Накулу допросили в полиции в связи с нарушением испытательного срока после судимости за мошенничество. При этом в полиции отметили, что 55-летний калифорниец не был задержан, а явился на допрос добровольно. Был ли связан допрос с участием Накулы в создании фильма "Невиновность мусульман", не сообщается.

Съемочная группа "Невиновности мусульман" ранее заявила, что продюсеры киноленты использовали их, не сообщив о своих истинных намерениях. Английская звуковая дорожка была наложена уже после окончания работы над фильмом, и она не совпадает с изначальным сценарием. Когда в фильме звучит имя пророка Мухаммеда, образ которого мусульмане сочли опороченным, актеры либо не видны в кадре, либо их артикуляция не соответствует звуку.

Накула не отрицает, что оказывал логистическую и организационную поддержку создателям фильма, но утверждает при этом, что не выступал в качестве режиссера, хотя лично с ним знаком.

Первоначально он заявил, что 14-минутный анонс фильма был создан и выложен в сеть именно им. Затем он отказался от своего заявления, заявив епископу коптской христианской церкви, что не снимал скандальный ролик, но СМИ продолжают связывать его имя с этим фильмом.

Как ранее писал Главред, появление в интернете фрагментов фильма привело к нападению рассерженных мусульман на посольство США в Каире. Позже в Ливии и Тунисе были также атакованы диппредставительства США. В результате обстрела консульства в ливийском городе Бенгази был убит американский посол Кристофер Стивенс и трое других дипломатов. В Тунисе погибли четыре человека. В настоящее время протесты перекинулись на другие страны региона, демонстрации и проходят, в частности, в Йемене и Иране.

фото: кадр фильма «Невинность ислама»

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