В Украину пришло бабье лето – тепло и сухо

{1-}

Антициклон с запада принес в Украину тепло бабьего лета.

В понедельник, 17 сентября, по всей территории без осадков. Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью +7…+12, на побережье морей и в Крыму +13…+18; днем +18…+23, в южной части и в Закарпатье до +26; в Карпатах ночью +4…+9, днем +11…+16.

В Киеве и области без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью +7…+12, днем +18…+23; в Киеве ночью +9…+11, днём около +20.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 сентября самая высокая температура была +28,5 в 1939г., самая низкая – +1 – в 1952г.

Во вторник, 18 сентября, без осадков, лишь в карпатском регионе небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно восточный, в западных областях юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +8…+13, днем +20…+25, в Крыму на юге Одесской области и Закарпатье ночью +11…+16 (на Южном берегу Крыма +14…+19), днем +23…+28.

В Киеве и области без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +8…+13, днем +20…+25.

В 9.00 16 сентября температура воды в Черном и Азовском морях была +20…+22, в Днепре возле Киева +18.

фото: korrespondent.net

Новости по теме:

Погода осенью: сколько продержится тепло в Украине

На Украину надвигается бабье лето с грозами и 30-градусной жарой

В Украину пришли первые морозы